Катунь24: На Алтае легковушка слетела со строящегося моста. Пострадали два человека

ДТП произошло вчера, 13 апреля, около 23:15 в Шебалинском районе на 20 километре автодороги Дъектиек – Верх-Черга. За рулем автомобиля был пьяный водитель.

Фото: МВД по Республике Алтай

29-летний житель села Малая Черга управлял автомобилем Toyota Corolla Fielder. Мужчина наехал на временный дорожный знак и съехал со строящегося моста, где ведется ремонт. После этого водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия.

В результате происшествия двух 29-летних пассажиров доставили в районную больницу. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

Кроме того, в результате ДТП был поврежден арматурный каркас стойки опоры моста, отметили в региональном МВД.

Спустя несколько часов сотрудники ГИБДД установили местонахождение скрывшегося сельчанина и доставили его в отделение полиции.

Катунь24