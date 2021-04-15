Катунь24: На Алтае легковушка слетела со строящегося моста. Пострадали два человека

Катунь24: На Алтае легковушка слетела со строящегося моста. Пострадали два человека15.04.2021
ДТП произошло вчера, 13 апреля, около 23:15 в Шебалинском районе на 20 километре автодороги Дъектиек – Верх-Черга. За рулем автомобиля был пьяный водитель.
Фото: МВД по Республике Алтай
29-летний житель села Малая Черга управлял автомобилем Toyota Corolla Fielder. Мужчина наехал на временный дорожный знак и съехал со строящегося моста, где ведется ремонт. После этого водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия.
В результате происшествия двух 29-летних пассажиров доставили в районную больницу. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.
Кроме того, в результате ДТП был поврежден арматурный каркас стойки опоры моста, отметили в региональном МВД.
Спустя несколько часов сотрудники ГИБДД установили местонахождение скрывшегося сельчанина и доставили его в отделение полиции.