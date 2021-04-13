Катунь24: Небольшой дождь: о погоде 13 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 13 апреля 2021 года, местами по югу и востоку небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае местами по югу и востоку небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы местами по западу туманы. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура +8…+13 градусов.

В Барнауле утром небольшой дождь, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура +9…+11 градусов.

Катунь24