Катунь24: Небольшой дождь: о погоде 13 апреля в Алтайском крае

Катунь24: Небольшой дождь: о погоде 13 апреля в Алтайском крае13.04.2021
Сегодня, 13 апреля 2021 года, местами по югу и востоку небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Фото: pixabay.com
В Алтайском крае местами по югу и востоку небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы местами по западу туманы. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура +8…+13 градусов.
В Барнауле утром небольшой дождь, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура +9…+11 градусов.