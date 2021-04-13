Катунь24: На родине второго космонавта Земли Германа Титова проходит фестиваль «Я. Алтай. Вселенная»

60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. А через несколько месяцев его подвиг повторил наш земляк Герман Титов. На его родине ко дню космонавтики прошел фестиваль «Я. Алтай. Вселенная». Подробнее о фестивале – в сюжете «Катунь 24».

Фото: Катунь 24 Embedded video for На родине второго космонавта Земли Германа Титова проходит фестиваль «Я. Алтай. Вселенная»

Ученики и руководители секций ракетомоделирования из Бийска, Барнаула и Косихинского района приехали на пятый краевой Фестиваль космоса «Я. Алтай. Вселенная». В честь дня космонавтики они запустили действующие модели ракет. У каждого свой подход: кто-то использует твердотопливные двигатели, кто-то – воду.

Фестиваль посвящен 60-летию полёта Юрия Гагарина и Германа Титова в космос. По традиции, Алтайский мемориальный музей имени Германа Титова открыл новую фотовыставку. Эти портретные и репортажные кадры гостям показали впервые. К празднику открыли часть фонда музея. Экспозиция будет работать до конца августа.

«Очень уникальная фотография, где Герман Степанович с Юрием Гагариным на Байконуре впервые после приземления также приветствует служащих и жителей Байконура. Очень много фотографий Германа Степановича сделаны на малой родине, именно в Косихинском районе, в нашем селе. Герман Степанович сам очень любил фотографировать, он является первым космическим фотографом», – рассказала Татьяна Подольская, главный хранитель фондов Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова

Одним из ярких событий фестиваля стал телемост с космонавтом Монголии, Героем Советского Союза Жугдэрдэмидийном Гуррагачей. Школьники узнали, как он чувствовал себя в невесомости, какую самую важную вещь взял с собой в полет. Сотрудники музея подчеркивают: общение с настоящими космонавтами и рассказы о героях, которых уже нет в живых, вдохновляют посетителей музея.

«На примере Германа Степановича, мы показываем школьникам, что независимо от того, где ты родился, пусть это будет маленькое село, но если есть цель у человека, есть желание большое, то можно всего достичь и даже дотянуться до звезд, как это сделал наш земляк», – отметила Татьяна Кайгородова.

Фестиваль «Я. Алтай. Вселенная» проходит три дня. 13 апреля в селе Полковниково пройдет конференция «Молодежь Алтай — космосу». Это конкурс школьных учебно-исследовательских работ. А 14 апреля детей ждут мастер-классы. Например, каждый желающий сможет сконструировать свою ракету.

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