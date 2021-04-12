Катунь24: На Алтае из-под земли вырвался водяной фонтан

Катунь24: На Алтае из-под земли вырвался водяной фонтан12.04.2021
О фонтане сообщили сегодня, 11 апреля 2021 года, в Instagram-аккаунте Кош-Агачского района Республики Алтай.
Фото: Скриншот видео в Instagram-аккаунте Кош-Агачского района
По сообщению и.о. главы Жана-Аульского сельского поселения Асемгуль Бакытовой, природный фонтан начал бить в урочище Терис аккан.
«Предположительно, выходят грунтовые воды. Такое у нас происходит не впервые, случаи выхода воды из-под земли учащаются. В прошлом году водяной столб достигал пяти метров в высоту», – рассказала Асемгуль Бакытова.
В сельской администрации заверили, что опасности для людей этот фонтан пока не представляет, поскольку достаточно удален от села. В прошлом, 2020 году, выход грунтовых вод грозил серьезными последствиями селу Жана-Аул, предотвратить которые удалось благодаря своевременной помощи дорожной службы Омска.
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