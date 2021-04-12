Катунь24: Новое требование к сигаретам могут ввести в странах ЕАЭС

В России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии планируют ввести в обращение самозатухающиеся сигареты.

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Проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии направлен Минздравом России на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза.

В МЧС отметили, что поддерживают все законодательные инициативы, которые направлены на снижение рисков жизни и здоровью населения, в том числе в вопросах пожарной безопасности. В ведомстве пояснили, что неосторожность при курении сигарет является причиной большинства пожаров, в том числе с гибелью людей, с причинением серьезного материального ущерба. Пожароопасность увеличивает хорошо горящая селитрованная бумага, которая используется для современных табачных изделий.

«Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан», – подчеркнули в министерстве.

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев отметил, что такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы. Кроме того, подобные сигареты были в Советском Союзе, пожаров от которых практически не происходило.

Катунь24