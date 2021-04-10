Катунь24: На улице Лазурной в Барнауле изменили схему движения транспорта

Катунь24: На улице Лазурной в Барнауле изменили схему движения транспорта

10.04.2021 0 Автор Горняк22

Напомним, движение ограничили на участке улицы на время дорожно-ремонтных работ накануне, 8 апреля 2021 года.

Фото: barnaul.org

С 9 апреля изменена схема движения транспорта на перекрытом участке улицы Лазурной в районе пересечения с улицей Власихинской, на котором ведутся аварийно-восстановительные работы, вызванные просадкой грунта, сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, теперь проезжая часть с четной стороны улицы Лазурной в сторону проезда Южного Власихинского открыта для движения.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке, по возможности выбирать заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
 

Катунь24

РубрикаАлтайский край

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