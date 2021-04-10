Катунь24: На улице Лазурной в Барнауле изменили схему движения транспорта

Напомним, движение ограничили на участке улицы на время дорожно-ремонтных работ накануне, 8 апреля 2021 года.

Фото: barnaul.org

С 9 апреля изменена схема движения транспорта на перекрытом участке улицы Лазурной в районе пересечения с улицей Власихинской, на котором ведутся аварийно-восстановительные работы, вызванные просадкой грунта, сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, теперь проезжая часть с четной стороны улицы Лазурной в сторону проезда Южного Власихинского открыта для движения.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке, по возможности выбирать заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причиненные неудобства.



Катунь24