Катунь24: На Алтае женщину госпитализировали после ДТП

В Горно-Алтайске 8 апреля около 12:25 в районе дома № 11 по пр. Коммунистическому столкнулись две иномарки.

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

27-летний водитель Honda Legend двигался со стороны ул. Ленкина в направлении остановки «Родник». При повороте налево на перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с движущейся по встречному направлению Toyota Avensis. За рулем находилась 27-летняя женщина.

В результате ДТП женщину госпитализировали в республиканскую больницу.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, оба водителя были трезвые.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.

Катунь24