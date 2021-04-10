Катунь24: На Алтае женщину госпитализировали после ДТП

Катунь24: На Алтае женщину госпитализировали после ДТП10.04.2021
В Горно-Алтайске 8 апреля около 12:25 в районе дома № 11 по пр. Коммунистическому столкнулись две иномарки.
Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай
27-летний водитель Honda Legend двигался со стороны ул. Ленкина в направлении остановки «Родник». При повороте налево на перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с движущейся по встречному направлению Toyota Avensis. За рулем находилась 27-летняя женщина.
В результате ДТП женщину госпитализировали в республиканскую больницу.
Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, оба водителя были трезвые.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.