Катунь24: Начальник управления юстиции Алтайского края ответит на вопросы граждан в режиме онлайн

13 апреля состоится онлайн-форум, на котором начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова ответит на вопросы граждан.

Фото: pixabay.com

Темой для обсуждения станут нововведения в оказании государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Дата проведения: 13 апреля 2021 года, с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24