Катунь24: Начальник управления юстиции Алтайского края ответит на вопросы граждан в режиме онлайн

Катунь24: Начальник управления юстиции Алтайского края ответит на вопросы граждан в режиме онлайн09.04.2021
13 апреля состоится онлайн-форум, на котором начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова ответит на вопросы граждан.
Фото: pixabay.com
Темой для обсуждения станут нововведения в оказании государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Дата проведения: 13 апреля 2021 года, с 14:00 до 15:00.
Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.