Катунь24: Ночная фурия: полиция Бийска задержала мужчину, проколовшего колёса более 10 автомобилей

Катунь24: Ночная фурия: полиция Бийска задержала мужчину, проколовшего колёса более 10 автомобилей09.04.2021
Больше десятка сообщений от автомобилистов поступило в полицию утром 7 апреля 2021 года.
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Потерпевшие рассказали, что ночью неизвестные порезали шины их транспортных средств. Под нож злоумышленников попали как иномарки, так и отечественные авто.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого сегодня, 8 апреля 2021 года, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Им оказался 34-летний житель Бийска. По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу и решил таким образом выместить злость на припаркованных во дворе машинах.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».