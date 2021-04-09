Катунь24: Ночная фурия: полиция Бийска задержала мужчину, проколовшего колёса более 10 автомобилей

Больше десятка сообщений от автомобилистов поступило в полицию утром 7 апреля 2021 года.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Потерпевшие рассказали, что ночью неизвестные порезали шины их транспортных средств. Под нож злоумышленников попали как иномарки, так и отечественные авто.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого сегодня, 8 апреля 2021 года, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Им оказался 34-летний житель Бийска. По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу и решил таким образом выместить злость на припаркованных во дворе машинах.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Катунь24