Катунь24: Новые правила выплаты пособий по безработице начали действовать в России

Отсчёт повышенных выплат по безработице теперь будут вести с учетом возможных смещений начала выплат или перерывов в выплате. Постановление правительства об этом вступило в силу 8 апреля 2021 года.

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Если работник уволен в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, на протяжении первых трех месяцев после начала безработицы выплачивается средняя заработная плата по прошлому месту работы. Для таких граждан максимально возможный размер пособия будет начисляться с 4 по 6 месяцы безработицы, а в следующие 3 месяца — до 60 % от заработной платы, но не более 5 тыс. рублей.

«Человек начинает получать пособие по безработице с момента признания безработным. При этом в первые три месяца гражданин может получать пособие в размере 75 % заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – до 60 % от среднего заработка, но не более пяти тысяч рублей. Урегулированы вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или период выплаты пособия по безработице прерывается»,​ – разъяснили «Российской газете» в Минтруде.

Также бывают случаи, когда период выплаты пособия по безработице прерывается. Например, беременная женщина осталась без работы. Она зарегистрировалась в центре занятости в сентябре, через месяц – в октябре – у нее уже подходит срок оформления пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами (оно оформляется всем женщинам — как работающим, так и не работающим – за 70 дней до предполагаемой даты родов). В таком случае женщина может воспользоваться пособием в связи с беременностью и родами и получать его на протяжении 140 дней, а уже после вернуться в центр занятости и возобновить поиск работы. И еще два месяца получать повышенное пособие по безработице.

Касается новый порядок и воинских призывов. В период сборов мужчина находится на государственном обеспечении и не может получать пособие по безработице. Если до сборов он начал получать пособие, после возвращения мужчина сможет получать его в повышенном виде.

Катунь24