Катунь24: На Алтае начальница почты год получала пенсию умершей пенсионерки

Теперь 43-летнюю жительницу Горно-Алтайска ждёт суд.

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Женщина работала начальником отделения почтовой связи в селе Майма. По версии следователей, с августа 2019 года по июнь 2020 года она присваивала себе пенсию умершей 77-летней местной жительницы. Всего ей удалось похитить больше 106 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24