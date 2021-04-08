Катунь24: На Алтае зарегистрировали первый случай заболевания сибирским клещевым тифом

Житель Кош-Агачского района обнаружил впившегося клеща у себя на голове после ухода за сельскохозяйственными животными.

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Через три дня у мужчины появилась сыпь на теле и поднялась температура до 39 градусов. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в апреле на одном животном можно обнаружить сразу несколько десятков клещей. Они нередко переползают с животных на людей, поэтому у владельцев животных велик риск заразиться клещевыми инфекциями.

По данным на 6 апреля 2021 года, в Республике Алтай от клещей пострадали уже 13 человек.

«Если вы живете в частном секторе или в селе, то помните: в клещевой сезон надо осматривать себя и детей каждый день! Пусть это станет обязательным ритуалом перед сном, ведь чем раньше снят клещ, тем меньше возбудителей попадет в организм человека. Просмотренный укус клеща может стать роковым», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Катунь24