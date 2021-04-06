Катунь24: Небольшой дождь: о погоде 6 апреля в Алтайском крае

Катунь24: Небольшой дождь: о погоде 6 апреля в Алтайском крае06.04.2021
Сегодня, 6 апреля 2021 года, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Фото: pixabay.com
В Алтайском крае в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-9м/с, местами порывы до 14м/с. Температура +5…+10 градусов, местами по югу до +15 гр.
В Барнауле утром небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура +6…+8 градусов.