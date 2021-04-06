Катунь24: На Змеиногорском тракте опрокинулся прицеп КамАЗа

ДТП произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле, недалеко от Аллеи ветеранов. Посреди оживленной магистрали перевернулся грузовой прицеп со жмыхом.

Фото: barnaulinsta

ДТП произошло 5 апреля в 12:55 в Барнауле на пересечении Змеиногорского тракта и улицы Кауфмана.

Как уточнили СМИ в городской Госавтоинспекции, авария случилась при повороте. КамАЗ занесло, и опрокинулся прицеп, который он вез. Все содержимое высыпалось на проезжую часть, движение на одной из дорожных полос оказалось заблокированным.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. На месте работают экипажи ГИБДД Барнаула.

Видео: barnaulinsta

Катунь24