Катунь24: Над Тихим океаном разрушился сошедший с орбиты российский спутник

Спутник «Космос-2525» был выведен на орбиту в марте 2018 года.

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О разрушившемся спутнике сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные ВВС США, опубликованные на специализированном сайте space-track.org.

В земную атмосферу аппарат вошел 1 апреля 2021 года. Запущен в космос спутник «Космос-2525» был запущен в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе «Союз-2.1в». В тот же день он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.

Согласно открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Официальной информации о предназначении спутника нет.

Катунь24