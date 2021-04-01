Катунь24: На улице Солнечная поляна в Барнауле изменят организацию дорожного движения

С 2 апреля в тестовом режиме будет изменён режим работы светофоров на пересечениях улицы Солнечная поляна с Павловским трактом и улицей Энтузиастов.

Фото: официальный сайт Барнаула

Как сообщили в администрации Барнаула, транспортные потоки, двигающиеся по Солнечной поляне, будут разделены по направлениям.

Также с 2 апреля на пересечении улицы Солнечная поляна и Павловского тракта будет изменена организация дорожного движения. По улице Солнечная поляна при движении от улицы Взлетной из крайней левой полосы будет разрешено движение прямо и налево.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к вводимым изменениям, соблюдать требования дорожных знаков и светофоров.

Катунь24