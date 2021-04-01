Катунь24: На барнаульском железнодорожном вокзале появились умные камеры хранения

Новые камеры расположены у входа на вокзал.

Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Расположение позволяет разместить на хранение багаж или ручную кладь сразу после прохождения досмотра при входе на территорию вокзального комплекса или позже по мере необходимости.

Ячейки для багажа у этих камер трёх размеров – 60, 90 и 180 см в высоту. В зависимости от размера багажа пассажир может сам выбрать любую подходящую ему. По информации пресс-службы мэрии Барнаула, в общей сложности на вокзале установлено 80 ячеек.

Главное новшество умных камер хранения – современная технология, которая позволяет самостоятельно разместить вещи, оплатив услугу через терминал по наличному или безналичному расчету. Платежный терминал оснащен индикаторами, сигнализирующими о состоянии хранения: зеленый означает, что ячейка свободна, красный – занята. После оплаты пассажир получает чек со штрих-кодом, который является ключом для открытия и закрытия ячейки. Также на чеке указан номер камеры хранения. Режим аренды почасовой – от 1 до 120 часов. В случае необходимости время можно продлить. Кроме того, для обеспечения безопасности багажа камеры хранения оборудованы звуковой сигнализацией.

Поставщиком оборудования выступил российский производитель автоматизированных камер хранения LockerBoх. Эта компания активно сотрудничает с РЖД в рамках проектов по установке современных автоматизированных камер хранения на объектах железнодорожной инфраструктуры в разных регионах России. Камеры нового поколения от LockerBox уже успешно функционируют в вокзальных комплексах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Перми, Екатеринбурге и Оренбурге.

Катунь24