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Алтайский край

Катунь24: Небольшой снег: о погоде 29 марта в Алтайском крае

Мар 29, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Небольшой снег: о погоде 29 марта в Алтайском крае29 марта 2021, 06:57

Сегодня, 29 марта 2021 года, на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождём.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождём. Местами гололедные явления, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11м/с, местами порывы 15-20м/с. Температура -3…+2 градуса, предгорьях местами до +7 градусов.

В Барнауле временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления, в конце дня метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11м/с, порывы до 16м/с. Температура 0…+2 градуса.

Катунь24

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