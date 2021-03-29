Катунь24: Небольшой снег: о погоде 29 марта в Алтайском крае

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Небольшой снег: о погоде 29 марта в Алтайском крае29 марта 2021, 06:57

Сегодня, 29 марта 2021 года, на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождём.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождём. Местами гололедные явления, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11м/с, местами порывы 15-20м/с. Температура -3…+2 градуса, предгорьях местами до +7 градусов.

В Барнауле временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления, в конце дня метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11м/с, порывы до 16м/с. Температура 0…+2 градуса.

Катунь24