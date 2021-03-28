Катунь24: Настроение Овна может штормить, а Дева будет склонна сорить деньгами. Гороскоп на 28 марта

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Настроение Овна может штормить, а Дева будет склонна сорить деньгами. Гороскоп на 28 марта28 марта 2021, 06:13

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 28 марта.

Настроение Овна может штормить, показывая то «минус», то «плюс». Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия – любые цвета и оттенки эмоций сегодня могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие – переживаниями самого Овна. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Овну сегодня необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.

Телец способен потратить день на пустяки – однако ему самому они пустяками казаться не будут. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Тельца может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!

Близнецы должны быть готовы к тому, что люди вокруг будут обращать на них повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Близнецов многое зависит. Зная об этом, Близнецы должны сегодня постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем!

Раку необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет его к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Рак способен увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Рак старательно раздует его до предела: его способность давить на самые болезненные точки сегодня на высоте. Только большой вопрос – принесет ли такая победа удовлетворение самому Раку? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?

Лев может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у него скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Льву сегодня необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет «всего лишь» прогулка по новой улице, новая книга или новое блюдо в меню – поверьте, оно того стоит!

Дева будет склонна сорить деньгами! Даже если она обычно осторожно относится к тратам, ее экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрой Дева способна быть к тем, кто ей дорог, – им она сегодня просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Сегодня Дева должна следовать за своим сердцем – но только в пределах разумного, конечно.

Весы будут неотразимы вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых – в глазах окружающих, которым передастся их сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Весов будет сегодня помогать им и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Весы смотрят на них сверху вниз, их преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

Скорпион будет обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого ему не придется что-то особенное говорить или делать – его молчание может оказаться не менее интригующим, чем его слова. Звезды гороскопа советуют Скорпиону использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза.

Мозг Стрельца открыт для новых идей, а сердце – для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной «зоны комфорта» и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет сегодня будоражить кровь Стрельца сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!

Весь день в душе Козерога может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить его из себя своей неорганизованностью, а события – то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Козерогу какой-то реальный ущерб. Его способен раздражать уже сам факт того, что все идет «неправильно», «не по плану». По-настоящему разрядить напряжение Козерога сегодня способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой – будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей.

Все самые удачные мысли и проекты Водолея будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов – вот залог его успеха! Вполне возможно, что именно сегодня Водолей, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеет завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуется этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого он захочет очаровать.

Рыбам следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Рыбы будут настроены по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ними и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Рыбам сегодня стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде «дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть» и т.д. После таких трудовых подвигов им будет не до ссор!

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24