Катунь24: Несколько новых велодорожек появится в Барнауле в 2021 году

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Несколько новых велодорожек появится в Барнауле в 2021 году26 марта 2021, 18:31

Об этом заявил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев на онлайн-конференции.

Embedded video for Несколько новых велодорожек появится в Барнауле в 2021 году

Так, дорожки для велосипедистов шириной 2,5 метра появятся по периметру Мизюлинской рощи. Еще одну велотрассу обустроят в парке «Изумрудный». На Павловском тракте полоса для велосипедистов появится на участке от улицы Бабуркина до Малахова.

На Змеиногорском тракте специальная дорожка для велосипедов расположится на участке от улицы Аванесова до Горнолыжной, ремонт тоже обещают закончить в 2021 году.

Катунь24