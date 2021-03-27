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Алтайский край

Катунь24: Несколько новых велодорожек появится в Барнауле в 2021 году

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Несколько новых велодорожек появится в Барнауле в 2021 году26 марта 2021, 18:31

Об этом заявил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев на онлайн-конференции.

Так, дорожки для велосипедистов шириной 2,5 метра появятся по периметру Мизюлинской рощи. Еще одну велотрассу обустроят в парке «Изумрудный». На Павловском тракте полоса для велосипедистов появится на участке от улицы Бабуркина до Малахова. 

На Змеиногорском тракте специальная дорожка для велосипедов расположится на участке от улицы Аванесова до Горнолыжной, ремонт тоже обещают закончить в 2021 году.

Катунь24

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ГОРНЯК22

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