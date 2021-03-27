ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: На Солнечной поляне в Барнауле ограничат остановку и стоянку автомобилей

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

На Солнечной поляне в Барнауле ограничат остановку и стоянку автомобилей26 марта 2021, 17:13

О временном ограничении сообщает официальный сайт Барнаула.

Фото: pixabay.com

С 15 апреля планируются работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств на ул. Солнечная поляна, на подходе к пересечению с Павловским трактом при движении от ул. Взлетной.

Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности этого участка.

Комитет просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и соблюдать требования дорожных знаков.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Кому положено по 39 900 рублей с 1 апреля — Пенсионеры России

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar