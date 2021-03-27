Катунь24: На Солнечной поляне в Барнауле ограничат остановку и стоянку автомобилей

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На Солнечной поляне в Барнауле ограничат остановку и стоянку автомобилей26 марта 2021, 17:13

О временном ограничении сообщает официальный сайт Барнаула.

Фото: pixabay.com

С 15 апреля планируются работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств на ул. Солнечная поляна, на подходе к пересечению с Павловским трактом при движении от ул. Взлетной.

Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности этого участка.

Комитет просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и соблюдать требования дорожных знаков.

Катунь24