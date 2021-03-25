Катунь24: На Алтае продолжают снимать антиковидные ограничения

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На Алтае продолжают снимать антиковидные ограничения24 марта 2021, 16:25

На минувшей неделе заболеваемость коронавирусом в Республике Алтай уменьшилась на 13 %.

Фото: pixabay.com

Всего за это время заболели 95 человек, тогда как неделей ранее – 109 человек. В трех моногоспиталях сейчас развернуто 260 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, свободный коечный фонд составляет 50 %.

Оперштаб решил не продлевать режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Ограничение прекратило действие 19 марта.

«После 26 марта Дом ребенка в Майминском районе переходит с вахтового на обычный режим работы, дома престарелых и другие социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей — после 29 марта», — отметили в правительстве.

В регион поступило еще 300 доз вакцины, сообщили в региональном правительстве. Масочный режим на территории республики сохраняется.

Катунь24