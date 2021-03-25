Катунь24: На алтайских реках Бии и Чарыше в конце марта взорвут лёд

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На алтайских реках Бии и Чарыше в конце марта взорвут лёд24 марта 2021, 16:03

Эта мера поможет избежать заторообразования на этих реках и последующего подтопления территории. Взрывные работы планируются с 25 марта по 2 апреля 2021 года.

Фото: sgd22.ru

О начале взрывных работ на реках сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 24 марта, на смотре готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и выездном заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участники встреч обсудили действия на учениях по ликвидации ЧС, вызванных паводком. Кроме этого, они дали оценку готовности Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к действиям в пожароопасный период 2021 года, сообщает официальный сайт Алтайского края.

«В настоящее время большую опасность представляют крупные ледовые затороопасные участки на реках Бии и Чарыше. Мы рассчитываем, что взрывные работы на проблемных участках этих рек будут проведены силами Министерства обороны, они помогут нам справиться с этой ситуацией. Я обратился к командованию Центрального военного округа с просьбой оказать содействие Главному управлению МЧС России по Алтайскому краю в проведении этих работ», – отметил Виктор Томенко.

Губернатор также подчеркнул своевременность очередного этапа комплексной тренировки и отработки безаварийного пропуска половодья и рекомендовал провести аналогичные мероприятия главам населенных пунктов и районов Алтайского края, подверженных весеннему подтоплению.



Катунь24