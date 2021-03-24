Катунь24: Нового главврача назначили в центральной горбольнице Бийска

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Нового главврача назначили в центральной горбольнице Бийска23 марта 2021, 16:17

Новым главным врачом Бийской центральной городской больницы стал Сергей Ковязин, который ранее руководил Городской больницей № 2.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. Представление также пройдет и в Городской поликлинике № 1, которую планируют присоединить к ЦГБ.

Сергей Викторович Ковязин возглавил Горбольницу № 2 осенью 2019 года, незадолго до пандемии. Именно на него была возложена ответственность по организации основного ковидного госпиталя в Бийской зоне. Весной прошлого года он по совместительству временно назначен руководителем Бийской центральной районной больницы, где создали еще один ковидный госпиталь.

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко проведёт с коллективами медорганизаций обсуждение предстоящих структурных изменений бийского здравоохранения. О необходимости данных изменений начали говорить общественники и медицинские работники еще в 2019 году. Но в связи с коронавирусной инфекцией реализация всех разработанных планов была приостановлена. Возобновление плановой помощи в конце 2020 года вновь показало, что преобразование структуры неизбежно.

Катунь24