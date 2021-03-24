Катунь24: На автозаправке в Новокузнецке произошёл крупный взрыв

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На автозаправке в Новокузнецке произошёл крупный взрыв23 марта 2021, 12:15

На место оперативно прибыли пожарные и спасатели. Пострадавших нет.

Фото: Константин Гавриленко / "Новости Кемеровской области"

Взрыв произошел вчера, 22 марта, на АЗС, расположенной на Левом берегу города. Как сообщают «Новости Кемеровской области», заправочная станция была полностью разрушена взрывом. Была уничтожена также и машина съемочной группы «Вести. Кузбасс», работающей в Новокузнецке.

По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля журналистов прошёл к оператору оплатить бензин. После чего работница включила колонку, в это время произошёл взрыв. В машине в этот момент никого не было.

Работники АЗС предположили, что взрыв произошел в бетонной емкости, где находится резервуар с топливом. Предварительная площадь пожара – 5 кв. м. По факту взрыва проводится проверка ГУ МВД России по Кемеровской области.

Катунь24