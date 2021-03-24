ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: На автозаправке в Новокузнецке произошёл крупный взрыв

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

На автозаправке в Новокузнецке произошёл крупный взрыв23 марта 2021, 12:15

На место оперативно прибыли пожарные и спасатели. Пострадавших нет.

  Фото: Константин Гавриленко / "Новости Кемеровской области"

Взрыв произошел вчера, 22 марта, на АЗС, расположенной на Левом берегу города. Как сообщают «Новости Кемеровской области»,  заправочная станция была полностью разрушена взрывом. Была уничтожена также и машина съемочной группы «Вести. Кузбасс», работающей в Новокузнецке.

По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля журналистов прошёл к оператору оплатить бензин. После чего работница включила колонку, в это время произошёл взрыв. В машине в этот момент никого не было.

Работники АЗС предположили, что взрыв произошел в бетонной емкости, где находится резервуар с топливом.  Предварительная площадь пожара – 5 кв. м. По факту взрыва проводится проверка ГУ МВД России по Кемеровской области.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В России выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с конца сентября

Мар 24, 2021
Алтайский край

Горняк22: На алтайской трассе погиб водитель Honda, который выехал на встречку и влетел в фуру

Мар 24, 2021
Алтайский край

Горняк22: Криптовалюта от мошенников разорила пенсионеров из Рубцовска

Мар 24, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В России выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с конца сентября

Мар 24, 2021
Общество

Горняк22: В Барнауле изменят схему движения автобусного маршрута № 6

Мар 24, 2021
Общество

Горняк22: Ремонт барнаульских дорог холодным асфальтом ведется круглосуточно

Мар 24, 2021
Коронавирус

Горняк22: Владимир Путин поставит прививку от коронавируса 23 марта

Мар 24, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar