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Алтайский край

Катунь24: На трассе Барнаул – Новосибирск произошло ДТП. Пострадали пять человек

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

На трассе Барнаул – Новосибирск произошло ДТП. Пострадали пять человек22 марта 2021, 19:05

22 марта 2021 года на трассе в Искитимском районе произошло массовое ДТП.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По данным новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», 31-летний водитель LADA Kalina на автодороге Р-256 выехал на встречную полосу. Двигавшийся со стороны Новосибирска 34-летний водитель Honda Odyssey начал тормозить, из-за чего в него сзади врезался Subaru Forester с 59-летним водителем, который затем столкнулся с «Калиной».

В результате ДТП пострадали 5 человек. На месте происшествия работали полицейские.

Катунь24

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