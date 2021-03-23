Катунь24: На трассе Барнаул – Новосибирск произошло ДТП. Пострадали пять человек

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На трассе Барнаул – Новосибирск произошло ДТП. Пострадали пять человек22 марта 2021, 19:05

22 марта 2021 года на трассе в Искитимском районе произошло массовое ДТП.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По данным новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», 31-летний водитель LADA Kalina на автодороге Р-256 выехал на встречную полосу. Двигавшийся со стороны Новосибирска 34-летний водитель Honda Odyssey начал тормозить, из-за чего в него сзади врезался Subaru Forester с 59-летним водителем, который затем столкнулся с «Калиной».

В результате ДТП пострадали 5 человек. На месте происшествия работали полицейские.

Катунь24