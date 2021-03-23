Катунь24: На Байконуре началась подготовка к запуску «Союза» с 38 спутниками. Прямая трансляция

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На Байконуре началась подготовка к запуску «Союза» с 38 спутниками. Прямая трансляция22 марта 2021, 12:40

Это будет уже четвертый российский космический пуск в 2021 году.

Фото: pixabay.com

Ракету-носитель «Союз-2.1а» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Специалисты начали заправлять баки топливом и окислителем. 22 марта госкомиссия разрешила провести все эти процедуры, говорится в сообщении Роскосмоса. Отстыковка заправочных шлангов от ракеты ожидается в 7:35 по московскому времени. Старт запланирован на 9:07.

Отметим, ракету должны были запустить еще в субботу, 20 марта, однако во время предстартовых проверок разгонного блока «Фрегат» в системе электропитания произошел скачок напряжения, пишет «Российская газета».

Катунь24