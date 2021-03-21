Катунь24: На Алтае девочка провалилась в колодец с ледяной водой

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На Алтае девочка провалилась в колодец с ледяной водой20 марта 2021, 13:39

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Фото: Следком по Республике Алтай

18 марта 2021 года около 18:30 в селе Майма Майминского района Республики Алтай 6-летняя девочка после тренировки по фигурному катанию решила прокатиться с горки. Ребенок был с мамой. Внизу горки оказался открытый колодец водосточной системы. Спустя пять минут охранник спортивного зала и мужчина, пришедший на тренировку, смогли достать ребенка. Сразу же после этого девочку госпитализировали в республиканскую детскую больницу с диагнозом общее переохлаждение первой степени.

Следователи организовали доследственную проверку, отметили в региональном Следкоме.

Катунь24