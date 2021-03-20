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Алтайский край

Катунь24: Нашествие клещей ожидает Алтайский край в 2021 году

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Нашествие клещей ожидает Алтайский край в 2021 году19 марта 2021, 19:27

Ежегодно в весенне-летний период за помощью к медикам обращаются более 10 тысяч человек.

Фото: pixabay.com

Алтайский край – природный очаг клещевого энцефалита. За прошедший эпидсезон 2020 года было зарегистрировано 20 случаев заболевания клещевым энцефалитом, среди них 5 детей.

Ежегодно первые активные клещи  регистрируются во второй–третьей декаде марта в предгорных районах края и южной лесостепи (окрестности г. Рубцовска, г. Бийска, в Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском, Смоленском и др. районах), сообщает Роспотребнадзор Алтайского края.  

Чтобы снизить риски заражения и избежать последствий в случае укуса, специалисты рекомендуют провести вакцинацию согласно прививочному графику – в первой декаде апреля, не менее чем за 2 недели до начала сезона активности насекомых.

Катунь24

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