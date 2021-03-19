Катунь24: На Алтае было зафиксировано землетрясение в 5,5 балла

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На Алтае было зафиксировано землетрясение в 5,5 балла18 марта 2021, 19:45

Утром 18 марта был зафиксирован подземный толчок в 189 км к юго–юго-востоку от Горно-Алтайска.

Фото: pixabay.com

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр находился в 25 км севернее поселка Чибит Улаганского района Республики Алтай. Магнитуда подземного толчка – 4,4 балла, в эпицентре сотрясения интенсивность достигала 5,5 балла.

Как сообщает «Интерфакс», очаг сейсмоактивности, в котором было зафиксировано землетрясение, сохраняется в Республике Алтай более 15 лет. Учёные связывают это с процессами горообразования, идущими последние 5-10 млн лет. Ежегодно тектонические движения происходят со скоростью 1,19 мм в год к северо-западу.

Катунь24