ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: На Алтае было зафиксировано землетрясение в 5,5 балла

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

На Алтае было зафиксировано землетрясение в 5,5 балла18 марта 2021, 19:45

Утром 18 марта был зафиксирован подземный толчок в 189 км к юго–юго-востоку от Горно-Алтайска.

Фото: pixabay.com

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр находился в 25 км севернее поселка Чибит Улаганского района Республики Алтай. Магнитуда подземного толчка – 4,4 балла, в эпицентре сотрясения интенсивность достигала 5,5 балла.

Как сообщает «Интерфакс», очаг сейсмоактивности, в котором было зафиксировано землетрясение, сохраняется в Республике Алтай более 15 лет. Учёные связывают это с процессами горообразования, идущими последние 5-10 млн лет. Ежегодно тектонические движения происходят со скоростью 1,19 мм в год к северо-западу.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

Мар 19, 2021
Алтайский край

Горняк22: Какие поручения дал Мишустин по итогам поездки в Горный Алтай

Мар 19, 2021
Алтайский край

Горняк22: Барнаулец лишился денег, бронируя поездку на сайте поиска попутчиков

Мар 19, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

Мар 19, 2021
Общество

Горняк22: «Грядка Жириновского». Жители Алтайского края получают семена овощей по программе ЛДПР

Мар 19, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

Мар 19, 2021
Общество

Горняк22: Более 40 км дороги из Барнаула в Казахстан отремонтируют в Алтайском крае

Мар 19, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar