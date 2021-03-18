Катунь24: Небольшой снег: о погоде 18 марта в Алтайском крае

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Небольшой снег: о погоде 18 марта в Алтайском крае18 марта 2021, 06:49

Сегодня, 18 марта 2021 года, небольшой, местами умеренный снег, метели. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае небольшой, местами умеренный снег, метели. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура 0…-5 градусов.

В Барнауле небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура -2…-4 градуса.

Катунь24