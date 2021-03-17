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Алтайский край

Катунь24: Новый спортивный комплекс появился в Белокурихе

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Новый спортивный комплекс появился в Белокурихе16 марта 2021, 20:12

Теперь жители Белокурихи могут заниматься игровыми видами спорта в комфортных условиях. Благодаря национальному проекту «Демография» в городе появился новый спортивный комплекс «Белокуриха».

Фото: Катунь 24

Александр Ураков профессионально занимается футболом около 6 лет. Три из них, рассказывает, посвятил спортивному клубу «Белокуриха». Сейчас развиваться в любимом виде спорта ему будет проще, ведь в городе теперь есть современный спортивный комплекс.

Строительство спорткомплекса общей площадью больше 1200 кв. м началось еще два года назад. Общая стоимость работ составила 68 млн рублей. В комплексе расположены игровая площадка, раздевалки и тренажерный зал. Все для продуктивных занятий спортом. 

В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» в каждом из районов края появится малая спортивная площадка. 

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев подчеркнул, важно, чтобы население края имело возможность заниматься спортом в шаговой доступности. В перспективе край может получить дополнительные средства на эти цели.

Катунь24

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