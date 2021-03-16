Катунь24: На Алтае зафиксирован первый случай укуса клеща

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На Алтае зафиксирован первый случай укуса клеща15 марта 2021, 17:44
Первый случай укуса этого насекомого в 2021 году зафиксирован у новосибирца, отдыхавшего в Республике Алтай.
Фото: pixabay.com
Укусил клещ жителя Новосибирска во время отдыха. За помощью мужчина обратился к республиканским медикам, однако само исследование клеща провели в Новосибирске, уточняет портал «Новости Горного Алтая».
По информации портала, туристы Республики Алтай нередко становятся первыми жертвами клещей. Например, в 2013 году в середине марта клеща на себе обнаружил турист из Новосибирска в районе ледника Ак-Тру.
Напомним, в Алтайском крае сдать насекомое на анализ можно в ООО «Аско-МедПлюс».