Катунь24: Награды получили более 100 медработников Алтайского края

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Награды получили более 100 медработников Алтайского края15 марта 2021, 11:12

В Барнауле в конференц-зале санатория «Обь» состоялась церемония награждения сотрудников инфекционного госпиталя Городской больницы № 5.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Федеральные, краевые и районные награды получили более 100 медицинских работников, трудящихся в первом медучреждении региона, перепрофилированном под лечение больных с COVID-19, рассказали в краевом Минздраве.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поблагодарил их за профессионализм, самоотверженный и добросовестный труд.

«Эти награды — лишь малая толика того, что вы заслуживаете. Коллектив Городской больницы № 5 первым взял удар на себя. В рекордные сроки был создан фактически основной ковидный госпиталь региона, собраны лучшие сотрудники, готовые мужественно противостоять неизведанной тяжелой болезни, решены многие организационные и финансовые задачи. Вы с честью пережили этот год и продолжаете оказывать круглосуточную качественную медицинскую помощь жителям региона. Уверен, Городскую больницу № 5 ждет светлое будущее», — подчеркнул глава ведомства.

Сегодня в инфекционном госпитале пятой горбольницы работают 800 человек. Из них порядка 300 трудоустроены в 2020 году. Многие переехали из соседних регионов — Новосибирской и Кемеровской областей, а также Республики Алтай.

Катунь24