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Катунь24: Некоторым россиянам включат в трудовой стаж период обучения

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Некоторым россиянам включат в трудовой стаж период обучения14 марта 2021, 17:12

Учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников теперь станет проще досрочно выйти на пенсию. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: pixabay.com

В трудовой стаж планируют включить время учебы и получения дополнительного образования, в том числе курсы повышения квалификации.

«Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию», – отметили в пресс-службе кабмина.

При этом ключевым условием учета срока учебы в трудовом стаже будет сохранение рабочего места во время получения образования и отчисление работодателем обязательных взносов в ПФР.

Отметим, до настоящего времени трудовой стаж учитывал время нахождения на рабочем месте, оплачиваемый отпуск, временную нетрудоспособность и периоды перевода беременной женщины на работу, передает Радио Спутник.

Катунь24

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