Катунь24: Некоторых россиян могут освободить от подоходного налога

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Некоторых россиян могут освободить от подоходного налога13 марта 2021, 18:32

Депутаты предложили отменить НДФЛ для граждан, получающих меньше 204 000 рублей в год.

Фото: pixabay.com

Автор инициативы — депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов. Он предлагает для ежегодного дохода более 204 тысяч рублей надо сохранить ставку в 13 %, от пяти миллионов рублей — 15 %, от десяти миллионов рублей — 25 %, от ста миллионов — 35 %. То есть первых пяти миллионов рублей налог составит 623,5 тысячи рублей, с десяти миллионов — миллион 373,5 тысячи, со ста миллионов — 23 миллиона 873,5 тысячи рублей.

Катасонов уверен, что такая прогрессия позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тысяч рублей в месяц и среднего класса в сторону более состоятельных россиян, но и увеличить поступления в бюджет на 343 миллиарда рублей в год.

«Реализация предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, с 2021 года в России с 13 до 15 процентов выросли ставки налога на доходы физлиц для граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей.

Катунь24