ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Некоторых россиян могут освободить от подоходного налога

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

Некоторых россиян могут освободить от подоходного налога13 марта 2021, 18:32

Депутаты предложили отменить НДФЛ для граждан, получающих меньше 204 000 рублей в год.

Фото: pixabay.com

Автор инициативы — депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов. Он предлагает для ежегодного дохода более 204 тысяч рублей надо сохранить ставку в 13 %, от пяти миллионов рублей — 15 %, от десяти миллионов рублей — 25 %, от ста миллионов — 35 %. То есть первых пяти миллионов рублей налог составит 623,5 тысячи рублей, с десяти миллионов — миллион 373,5 тысячи, со ста миллионов — 23 миллиона 873,5 тысячи рублей.

Катасонов уверен, что такая прогрессия позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тысяч рублей в месяц и среднего класса в сторону более состоятельных россиян, но и увеличить поступления в бюджет на 343 миллиарда рублей в год.

«Реализация предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, с 2021 года в России с 13 до 15 процентов выросли ставки налога на доходы физлиц для граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Алтайский Минздрав прокомментировал скандал в бийской скорой помощи

Мар 14, 2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Алтайского края умер после пьяной драки в кафе

Мар 14, 2021
Алтайский край

Горняк22: Четверо рубцовчан украли со своего завода 100 кг сыра

Мар 14, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Алтайский Минздрав прокомментировал скандал в бийской скорой помощи

Мар 14, 2021
Общество

Горняк22: Алтайский Минздрав прокомментировал скандал в бийской скорой помощи

Мар 14, 2021
Коронавирус

Горняк22: Сотрудники скорой помощи Бийска написали обращение в Минздрав

Мар 14, 2021
Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае заболеваемость от ковида падает, а смертность нет

Мар 14, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar