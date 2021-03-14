Катунь24: На переезде в Алтайском крае поезд протаранил легковушку

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На переезде в Алтайском крае поезд протаранил легковушку13 марта 2021, 18:21

ДТП произошло сегодня, 13 марта 2021 года, днем на переезде 525 км участка Рубцовск – Локоть.

Фото: Инцидент Рубцовск

Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Рубцовск».

В алтайском управлении Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что ДТП произошло около 14 часов дня. Водитель легковушки выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших в аварии нет.



Катунь24