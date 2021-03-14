ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: На Алтае школьник прямо на уроке сломал нос однокласснице

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

На Алтае школьник прямо на уроке сломал нос однокласснице13 марта 2021, 17:48

Разозлившийся подросток ударил девочку в ответ на замечание о его поведении. Школьница получила поперечный перелом спинки носа.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел 2 марта 2021 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Горно-Алтайска». В этой школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

По информации Прокуратуры Республики Алтай, в момент конфликта педагог отсутствовала в кабинете, и безопасное пребывание школьников в кабинете никем не контролировалось. По факту произошедшего прокуратурой города внесено представление в адрес школы.

Ударивший одноклассницу юноша уже достиг возраста привлечения к уголовной ответственности (школьнику 16 лет, пострадавшей – 15), следственным органом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение средней тяжести вреда здоровью».  Ход дела контролируется региональной прокуратурой.

Катунь24

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