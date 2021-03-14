Катунь24: На Алтае школьник прямо на уроке сломал нос однокласснице

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

На Алтае школьник прямо на уроке сломал нос однокласснице13 марта 2021, 17:48

Разозлившийся подросток ударил девочку в ответ на замечание о его поведении. Школьница получила поперечный перелом спинки носа.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел 2 марта 2021 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Горно-Алтайска». В этой школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

По информации Прокуратуры Республики Алтай, в момент конфликта педагог отсутствовала в кабинете, и безопасное пребывание школьников в кабинете никем не контролировалось. По факту произошедшего прокуратурой города внесено представление в адрес школы.

Ударивший одноклассницу юноша уже достиг возраста привлечения к уголовной ответственности (школьнику 16 лет, пострадавшей – 15), следственным органом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение средней тяжести вреда здоровью». Ход дела контролируется региональной прокуратурой.

Катунь24