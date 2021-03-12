Катунь24: Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям ответит на вопросы в режиме онлайн

Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям ответит на вопросы в режиме онлайн11 марта 2021, 18:13

16 марта состоится онлайн-форум, на котором начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков ответит на вопросы граждан.

Фото: Катунь 24

Темой для обсуждения станет внедрение системы маркировки товаров средствами идентификации в Алтайском крае. Дата проведения: 16 марта 2021 года, с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24