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Алтайский край

Катунь24: Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям ответит на вопросы в режиме онлайн

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям ответит на вопросы в режиме онлайн11 марта 2021, 18:13

16 марта состоится онлайн-форум, на котором начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков ответит на вопросы граждан.

Фото: Катунь 24

Темой для обсуждения станет внедрение системы маркировки товаров средствами идентификации в Алтайском крае. Дата проведения: 16 марта 2021 года, с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24

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