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Алтайский край

Катунь24: Народный мастер Алтайского края создала панно, посвященное медработникам

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Народный мастер Алтайского края создала панно, посвященное медработникам11 марта 2021, 14:30

Работу Анжелики Кононенко отметили на выставке в Москве.

Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

В столице проходила 29-я выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Сезон 2020-2021». Выставочный стенд Алтайского края представила «Турина гора».

«В экспозицию вошли оригинальные вазы, настенные панно и тарелки, плакетки, кружки, сервизы и другие авторские сувенирные изделия, отражающие исторические, культурные и природные особенности Алтайского края», — рассказали в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Народный мастер Алтайского края Анжелика Кононенко, художник-керамист, завоевала третье место. Ее авторское панно отмечено в номинации «Российским медикам с признательностью».

Катунь24

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