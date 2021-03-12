Катунь24: Народный мастер Алтайского края создала панно, посвященное медработникам

Народный мастер Алтайского края создала панно, посвященное медработникам11 марта 2021, 14:30

Работу Анжелики Кононенко отметили на выставке в Москве.

Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

В столице проходила 29-я выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Сезон 2020-2021». Выставочный стенд Алтайского края представила «Турина гора».

«В экспозицию вошли оригинальные вазы, настенные панно и тарелки, плакетки, кружки, сервизы и другие авторские сувенирные изделия, отражающие исторические, культурные и природные особенности Алтайского края», — рассказали в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.