Катунь24: Небольшой снег: о погоде 11 марта в Алтайском крае

Небольшой снег: о погоде 11 марта в Алтайском крае11 марта 2021, 06:47

Сегодня, 11 марта 2021 года, в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, гололедные явления, метели. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, гололедные явления, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура 0…-5 градусов, местами по югу до +5 градусов.

В Барнауле в начале дня небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура -1…-3 градуса.

Катунь24