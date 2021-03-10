Катунь24: Новый школьный автобус выделят для Целинного района в Алтайском крае

Новый школьный автобус выделят для Целинного района в Алтайском крае09 марта 2021, 17:22

Об этом 9 марта сообщила заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая на оперативном совещании правительства Алтайского края.

Фото: pixabay.com

По словам чиновницы, новый школьный автобус будет доставлять школьников из села Верх-Марушка на учёбу в село Целинное. Всего в 2020 году за счёт краевого и федерального бюджетов было приобретено 103 автобуса, из них 80 — в декабре. В настоящее время автобусы передаются в муниципалитеты.

Заместитель министра проинформировала губернатора края Виктора Томенко о возгорании школьного автобуса в Целинном районе. Огонь в автомобиле появился во время движения, дети были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.

Напомним, 4 марта на трассе загорелся школьный автобус, в котором находилось 5 детей, учащиеся 10 и 11 классов, и 1 сопровождающий. Дети были эвакуированы. В настоящее время по факту происшествия работает Следственный комитет.

По словам замминистра, вопросы безопасности школьных перевозок будут рассмотрены на ближайшем селекторном совещании с муниципальными органами управления образованием. В адрес глав муниципальных образований будет направлено письмо с требованием усилить контроль за работой школьных автобусов.

Катунь24