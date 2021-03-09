Катунь24: Новый сорт орхидеи вывели российские учёные к 8 Марта

Новый сорт орхидеи вывели российские учёные к 8 Марта08 марта 2021, 11:18

Сотрудники оранжереи Ботанического сада Российской академии наук вывели новый сорт орхидеи, сообщает ТАСС.

Фото: кадр из видео Минобрнауки РФ

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поздравил женщин с праздником, а также рассказал о новом сорте орхидеи, который вывели российские учёные. Название для цветка предлагают выбрать в ходе онлайн-голосования.

14 марта на странице Минобрнауки РФ во «ВКонтакте» пройдёт финальное голосование, в ходе которого пользователи выберут название нового сорта цветка. Вариант-победитель будет зарегистрирован и внесён в реестр в качестве названия нового сорта орхидеи.

Катунь24