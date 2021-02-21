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Алтайский край

Катунь24: Министр спорта Алтайского края призвал коллег из правительства посетить спортзал

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Министр спорта Алтайского края призвал коллег из правительства посетить спортзал20 февраля 2021, 13:39

Глава краевого Минспорта Алексей Перфильев поделился фотографией из спортзала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/ministrsporta_perfilev

Перфильев рассказал, что сам он ходит в спортзал два раза в неделю и «почти не филонит». Также он призвал своих коллег из правительства региона присоединиться, так как, по словам чиновника, «пора набирать форму, а то засиделись».

На фотографии министр поднимает штангу, а сам он попросил дорисовать ему блины, чтобы выглядело посолиднее.

Катунь24

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