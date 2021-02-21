Катунь24: Минпросвещения предложило ввести льготы на покупку семейных путевок и билетов

Минпросвещения предложило ввести льготы на покупку семейных путевок и билетов20 февраля 2021, 11:56

Министерство просвещения РФ предложило ввести льготу в виде специального налогового вычета или скидки на покупку семейных путевок, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Об этом 19 февраля заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Наталия Наумова.

«В рамках исполнения… плана «Десятилетия детства» мы внесли предложение в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм о возможности предоставления мер государственной экономической поддержки в форме налогового вычета или скидки при приобретении семейной путевки или приобретения билетов, если семья планирует выехать на отдых всем составом», — рассказала она во время общественных слушаний «Условия и возможности функционирования детских лагерей летом 2021 года».

Она уточнила, что все предлагаемые министерством меры лишь «начало большого пути», и отметила, что проблема развития детского отдыха в РФ давняя.

Катунь24