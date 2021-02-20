Катунь24: Мороз до -30 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Мороз до -30 градусов прогнозируют в Алтайском крае19 февраля 2021, 09:15

Столбики термометров опустятся в ночь на 21 февраля.

Фото: pixabay.com

По данным синоптиков, 20 февраля 2021 года:

Ночью

В Алтайском крае местами небольшой, по востоку умеренный, в предгорьях местами сильный мокрый снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица, по югу местами снежные заносы.

Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура -16…-21 градус, местами по северо-западу до -28 градусов.

В Барнауле в начале ночи небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура -19…-21 градус.

Днём

В регионе местами небольшой снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица, по югу местами снежные заносы. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы по востоку до 17 м/с. Температура -14…-19 градусов, местами по югу до -9 градусов.

В краевой столице преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -14…-16 градусов.

21 февраля 2021 года:

Ночью

В Алтайском краев преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура -25…-30 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура -26…-28 градусов.

Днём

В регионе преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура -8…-13 градусов, местами по югу до -3 градусов.

В краевой столице преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура -10…-12 градусов.

Катунь24