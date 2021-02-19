Катунь24: Мужчина до смерти забил своего знакомого в Алтайском крае • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Мужчина до смерти забил своего знакомого в Алтайском крае18 февраля 2021, 19:14

Между собутыльниками возник конфликт.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл 12 февраля 2021 года в одном из сел Панкрушихинского района. 33-летний местный житель выпивал со своим знакомым, но между ними возникла перепалка. В результате ссоры злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары рукой в область головы. От полученных телесных повреждений 32-летний мужчина скончался на следующий день в доме у знакомых.

На данный момент суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Катунь24