Катунь24: Мужчина до смерти забил своего знакомого в Алтайском крае • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Мужчина до смерти забил своего знакомого в Алтайском крае

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Мужчина до смерти забил своего знакомого в Алтайском крае18 февраля 2021, 19:14

Между собутыльниками возник конфликт.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл 12 февраля 2021 года в одном из сел Панкрушихинского района. 33-летний местный житель выпивал со своим знакомым, но между ними возникла перепалка. В результате ссоры злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары рукой в область головы. От полученных телесных повреждений 32-летний мужчина скончался на следующий день в доме у знакомых.

На данный момент суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Катунь24

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