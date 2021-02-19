Катунь24: Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко первым в регионе произнес слова клятвы педагога • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко первым в регионе произнес слова клятвы педагога

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко первым в регионе произнес слова клятвы педагога18 февраля 2021, 15:06

Видео появилось в инстаграм-аккаунте политика.

Фото: инстаграм-аккаунт kostenko.maksim22

В описании к видео он объяснил, почему это не новая ответственность, а, скорее, помощь молодым учителям.

«В наше время повышенной общественной неустойчивости, когда 10 заповедей уже недостаточно в таком многообразии социальной действительности, каждому человеку нужны основные ориентиры, убеждения, принципы (в жизни, профессии и т.д.), помогающие чувствовать себя устойчиво и надежно. Особенно это важно в ситуациях сложной творческой работы педагога. Эти принципы находятся в моральной и этической плоскости коммуникации между педагогом и обучающимся, педагогом и родителями, между педагогами, руководителями и т.п. Их невозможно прописать в должностных обязанностях, инструкциях, трудовом договоре и пр. За их невыполнение нет административной или иной правовой ответственности. Но должна быть личная внутренняя ответственность», – написал Максим Костенко.

По мнению министра, клятва – это:

  •  фокус зрения на профессиональный путь, на который встает начинающий педагог;
  •  набор универсальных максим (принцип, по которому стоит жить); общих характеристик профессиональной среды;
  •  устойчивые морально-этические ориентиры, озвученные в торжественной обстановке;
  •  инициация принятия молодого специалиста в педагогическую семью (школы, муниципалитета, края, страны);
  •  ответы на сложные вопросы морально-нравственного выбора профессионала, которые всегда будут с ним.

«Клятва дается не директору школы, министру или еще кому-то, но клятва – это зарок честного служения Детям, Профессии, Родине», – подчеркнул Максим Костенко.

Катунь24

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