Катунь24: Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко первым в регионе произнес слова клятвы педагога • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко первым в регионе произнес слова клятвы педагога18 февраля 2021, 15:06
Видео появилось в инстаграм-аккаунте политика.
Фото: инстаграм-аккаунт kostenko.maksim22
В описании к видео он объяснил, почему это не новая ответственность, а, скорее, помощь молодым учителям.
«В наше время повышенной общественной неустойчивости, когда 10 заповедей уже недостаточно в таком многообразии социальной действительности, каждому человеку нужны основные ориентиры, убеждения, принципы (в жизни, профессии и т.д.), помогающие чувствовать себя устойчиво и надежно. Особенно это важно в ситуациях сложной творческой работы педагога. Эти принципы находятся в моральной и этической плоскости коммуникации между педагогом и обучающимся, педагогом и родителями, между педагогами, руководителями и т.п. Их невозможно прописать в должностных обязанностях, инструкциях, трудовом договоре и пр. За их невыполнение нет административной или иной правовой ответственности. Но должна быть личная внутренняя ответственность», – написал Максим Костенко.
По мнению министра, клятва – это:
- фокус зрения на профессиональный путь, на который встает начинающий педагог;
- набор универсальных максим (принцип, по которому стоит жить); общих характеристик профессиональной среды;
- устойчивые морально-этические ориентиры, озвученные в торжественной обстановке;
- инициация принятия молодого специалиста в педагогическую семью (школы, муниципалитета, края, страны);
- ответы на сложные вопросы морально-нравственного выбора профессионала, которые всегда будут с ним.
«Клятва дается не директору школы, министру или еще кому-то, но клятва – это зарок честного служения Детям, Профессии, Родине», – подчеркнул Максим Костенко.