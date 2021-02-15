Катунь24: Молодой человек ограбил девушку в центре Барнаула • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Молодой человек ограбил девушку в центре Барнаула

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

Молодой человек ограбил девушку в центре Барнаула14 февраля 2021, 14:20

Полицейские уже задержали подозреваемого 24-летнего жителя Барнаула.

Фото: pixabay.com

В полицию обратилась 20-летняя девушка и рассказала, что накануне вечером, когда она возвращалась по улице Ползунова домой, неизвестный молодой человек выхватил у неё из рук пакет и с похищенным имуществом в руках быстро скрылся из вида.

В пакете находилась дорогостоящая косметика, вещи, зарядное устройство для смартфона. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 24-летнего барнаульца. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей. Возбуждено уголовное дело.

Катунь24

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