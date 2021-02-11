Катунь24: Мэр Барнаула поручил незамедлительно начать аварийно-восстановительные работы на крыше дома по адресу: Тимуровская, 19 • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Мэр Барнаула поручил незамедлительно начать аварийно-восстановительные работы на крыше дома по адресу: Тимуровская, 1910 февраля 2021, 17:30

Такое поручение глава города Вячеслав Франк дал комитету жилищно-коммунального хозяйства сегодня по итогам заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с целью обеспечения безопасных условий проживания.

Напомним, частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Тимуровская, 19, произошло 6 февраля. Площадь повреждения составила порядка 144 м2.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Антон Бенс отметил, что, по предварительной оценке, для восстановления кровли потребуется около 770 тыс. рублей.

Глава города Вячеслав Франк поручил комитету по ЖКХ незамедлительно подготовить сметную документацию и определить подрядчика на выполнение работ.

«Восстановительные работы на крыше дома по адресу: Тимуровская, 19 необходимо начать незамедлительно, так как ситуация является чрезвычайной. В кратчайшие сроки должен быть определен подрядчик, работы должны быть проведены в сжатые сроки и с должным качеством», – подчеркнул глава города.

Катунь24